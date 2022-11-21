Львовщина собирается первой в Украине ввести е-билет на пригородные автобусы

Львовская область первой в Украине введет е-билет в пригородных и междугородных автобусных маршрутах, которые курсируют в пределах области.

Об этом сообщил в Telegram председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Сегодня состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии по отбору инвестора (оператора) для внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования Львовской области независимо от формы собственности", - отметил Козицкий.

По его словам, конкурсная комиссия определила победителем компанию ООО "Смарт-Тикет Технолоджи".

Инвестор за свои средства закупит валидаторы и установит их на пригородные и междугородные автобусы, которые курсируют на территории Львовской области.

"Реализация этого проекта займет ориентировочно 6 месяцев. Е-билет позволит сделать оборот средств в общественном транспорте Львовщины максимально прозрачным, будет четкий учет льготников, покупать билеты за проезд можно будет через мобильное приложение", - пояснил Козицкий.

Он добавил, что кроме компании, которая победила, за возможность внедрять е-билет на Львовщине соревновались: ООО "МД Софт", ООО "Гис-Сервис", ООО "Изи софт", ООО "Центральный маршрутизатор".

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Экономическая правда