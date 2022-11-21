Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 1 миллиард – Минфин
В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки на прошлой неделе выдали бизнесу 288 льготных кредитов на общую сумму 1,08 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов.
В частности, банки госсектора заключили 154 кредитных договоров на сумму 0,35 млрд гривен.
Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 21 ноября получили 50 382 кредита на общую сумму 154,6 млрд грн, из которых 32 434 - от банков госсектора на общую сумму 61,92 млрд грн.
При этом за время действия военного положения в Украине в рамках программы заключено 15 560 кредитных договоров на общую сумму 64,98 млрд грн (в том числе банками госсектора - 11 958 кредитных договоров на сумму 35,27 млрд грн), из которых:
- 0,78 млрд грн - на инвестиционные цели;
- 5,55 млрд грн - как антикризисные кредиты;
- 4,32 млрд грн - как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 25,72 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 28,59 млрд грн - на антивоенные цели.
Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов, которое координирует все аспекты деятельности Фонда.
На сегодня по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.
Напомним:
С момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 50 094 кредита на общую сумму 153,52 млрд грн.
Экономическая правда