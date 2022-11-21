ПРООН и ЕС направят дополнительные €35 миллионов на восстановление Украины

Программа развития ООН и Европейский Союз выделят дополнительные 35 миллионов евро на реализацию программы повышения устойчивости и восстановления Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПРООН.

"Основной целью программы является поддержать Украину, которая противится полномасштабному вторжению России, поддерживая усилия по раннему восстановлению и реконструкции, насколько позволяют условия, и способствуя быстрому возвращению к процессам развития для поддержки достижения целей устойчивого развития", – пояснили в ПРООН.

Глава Представительства ЕС в Украине Посол Матти Маасикас отметил, что этот новый вклад соответствует ключевым приоритетам Программы ЕС по экстренной поддержке Украины и будет способствовать практическому воплощению ряда реформ, которые являются предпосылкой для вступления в ЕС.

"Этот вклад станет частью мер поддержки, что ускорит движение в ЕС, помогая Украине в дальнейшем обеспечивать потребности населения, которое страдает от российской агрессии", – прокомментировал он.

Новый вклад поддержит инициативы, направленные на укрепление устойчивости и раннего восстановления общин в выбранных целевых регионах Украины путем расширения доступа к качественным государственным услугам: в учреждениях здравоохранения, улучшения безопасности общин и общественной безопасности, укрепления социальных связей на местном уровне.

Кроме этого, новые целевые средства будут использованы для расширения программ и общественных инициатив, способствующих дальнейшей интеграции ВПЛ, помощи ветеранам и т.д.