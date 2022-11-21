Минагро предупреждает фермеров о новой мошеннической схеме под предлогом "грантовой программы"

Минагрополитики предупредило о появлении новой схемы, через которую мошенники под предлогом "грантовой программы" пытаются выманить у аграриев их средства.

Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

"Суть схемы такова: аграриям предлагают заполнить заявку на получение помощи и покупку техники. Проект позиционируется под патронатом Всемирного банка.

Фермерам сообщается, что, по условиям программы, они должны подсчитать ориентировочную стоимость необходимой им техники, оплатить определенный взнос, после которого им на счет поступит полная оплата от Всемирного банка", - пояснили в Минагро.

Номер, с которого зафиксированы звонки: 0501072669. Фиктивная электронная почта - Min.apk.grant@gmail.com (перечень не исчерпывающий).

В Минагрополитики подчеркивают, что никаких писем с предложением принять участие в той или иной программе не присылают, как и не делают никаких звонков.

"Участие во всех программах государственной и международной поддержки для аграриев на сегодня возможно исключительно через Государственный аграрный реестр (ДАР: dar.gov.ua) или через "Дію" (diia.gov.ua) для грантовых программ на развитие садоводства и теплиц", - пояснили в министерстве.

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В ведомстве напомнили, что официально сейчас действуют такие программы:

Проект правительственной программы "еРобота" по развитию садоводства, ягодоводства и виноградарства и тепличного хозяйства. Программа по предоставлению фермерам вспомогательной техники для загрузки и разгрузки рукавов (реализует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН - ФАО). В ближайшее время будет объявлено о приеме заявок через Государственный аграрный реестр.

Пошаговая инструкция по регистрации и пользованию платформой ГАР - по ссылке.

Экономическая правда