ВАКС арестовал бывшего топ-менеджера Центрэнерго: подделывал официальные документы

По ходатайству САП и НАБУ Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего члена дирекции ПАО "Центрэнерго", подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и подделке официальных документов.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

По данным следствия, в ноябре 2019 года ОАО "Центрэнерго" с целью выполнения задач по производству электроэнергии заключило с коммерческой компанией договор на поставку газа.

В мае 2020 года в соответствии с условиями договора энергогенерирующее предприятие осуществило предоплату за законтрактованный объем газа на следующий месяц. Но фактически газ был поставлен не на всю выплаченную сумму, и у коммерческой компании образовалась задолженность перед "Центрэнерго".

Чтобы уменьшить этот долг, сотрудники компании вступили в преступный сговор с должностными лицами "Центрэнерго" и подделали официальные документы.

В результате этого цена уже фактически поставленного газа увеличилась, а сумма долга уменьшилась более чем на 8 млн грн, что нанесло существенный ущерб предприятию.

Экономическая правда