В Херсонской области возобновляет работу Государственная миграционная служба: где восстановить паспорт

Минреинтеграции

Государственная миграционная служба постепенно возобновляет работу на освобожденных территориях Херсонской области – граждане могут обращаться за услугами в три сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Отмечается, что граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в Высокопольский, Великоалександровский и Нововоронцовский сектор ДМС.

Кроме того, в Херсонской области работает минибус с двумя мобильными рабочими станциями и в ближайшие дни возобновит работу электронная очередь.

Консультации по восстановлению паспортных документов можно получить по телефонам: