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В Херсонской области возобновляет работу Государственная миграционная служба: где восстановить паспорт

Понедельник, 21 ноября 2022, 13:06 - Анастасия Жарикова
 
Минреинтеграции

Государственная миграционная служба постепенно возобновляет работу на освобожденных территориях Херсонской области – граждане могут обращаться за услугами в три сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Отмечается, что граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в Высокопольский, Великоалександровский и Нововоронцовский сектор ДМС.

Кроме того, в Херсонской области работает минибус с двумя мобильными рабочими станциями и в ближайшие дни возобновит работу электронная очередь.

Консультации по восстановлению паспортных документов можно получить по телефонам:

  • горячая линия УГМС Украины в Херсонской области: (095) 114-22-28;
  • Великоалександровский сектор: (098) 386-15-61;
  • Высокопольский сектор: (097) 002-93-22;
  • Нововоронцовский сектор: (068) 597-27-97.

паспорта
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