В Херсонской области возобновляет работу Государственная миграционная служба: где восстановить паспорт
Понедельник, 21 ноября 2022, 13:06 -
Государственная миграционная служба постепенно возобновляет работу на освобожденных территориях Херсонской области – граждане могут обращаться за услугами в три сектора.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.
Отмечается, что граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в Высокопольский, Великоалександровский и Нововоронцовский сектор ДМС.
Кроме того, в Херсонской области работает минибус с двумя мобильными рабочими станциями и в ближайшие дни возобновит работу электронная очередь.
Консультации по восстановлению паспортных документов можно получить по телефонам:
- горячая линия УГМС Украины в Херсонской области: (095) 114-22-28;
- Великоалександровский сектор: (098) 386-15-61;
- Высокопольский сектор: (097) 002-93-22;
- Нововоронцовский сектор: (068) 597-27-97.