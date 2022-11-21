Сервисные центры МВД изменили график приема граждан

Сервисные центры МВД со вторника, 22 ноября, переходят на новый рабочий график.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно по графику:

в будни – с 08:00 до 17:00 без обеденного перерыва;

в субботу – с 08:00 до 15:45 без перерыва на обед.

В воскресенье и понедельник услуги не будут предоставляться.

Прием граждан в центрах осуществляется по предварительной записи онлайн и в порядке "живой очереди" по талонам из терминала, установленному в сервисном центре.

В региональных и Главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным – понедельник-четверг с 09:00 до 18:00; пятница – 09:00 до 16:45.

"В условиях войны, энергетического дефицита, когда каждый световой час на вес золота, это крайне необходимый шаг", – пояснили в главном управлении.