Сервисные центры МВД изменили график приема граждан
Понедельник, 21 ноября 2022, 12:24 -
Сервисные центры МВД со вторника, 22 ноября, переходят на новый рабочий график.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.
Сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно по графику:
- в будни – с 08:00 до 17:00 без обеденного перерыва;
- в субботу – с 08:00 до 15:45 без перерыва на обед.
В воскресенье и понедельник услуги не будут предоставляться.
Прием граждан в центрах осуществляется по предварительной записи онлайн и в порядке "живой очереди" по талонам из терминала, установленному в сервисном центре.
В региональных и Главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным – понедельник-четверг с 09:00 до 18:00; пятница – 09:00 до 16:45.
"В условиях войны, энергетического дефицита, когда каждый световой час на вес золота, это крайне необходимый шаг", – пояснили в главном управлении.
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