Нацбанк аннулировал лицензии кредитному союзу и финансовой компании

Нацбанк применил к кредитному союзу "Украинский сберегательный центр" и ООО "Финансовая компания "Первичный капитал" меру воздействия в виде аннулирования всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 18 ноября.

Регулятор в октябре этого года назначил проведение внеплановой инспекционной проверки указанных кредитного союза и финансовой компании.

"При попытке ее осуществить был установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки. Лица, уполномоченные представлять интересы кредитного союза и финансовой компании на время проведения проверки, в день проверки по их местонахождению отсутствовали. Это сделало невозможным осуществление Национальным банком внеплановой инспекционной проверки.

Отсутствие в течение первого дня проверки лиц, уполномоченных представлять интересы кредитного союза и финансовой компании на время проведения проверки, является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг", - пояснили в НБУ.

В Нацбанке аргументировали это требованиями законодательства Украины, в частности статьей 381 ЗУ "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Решение о применении меры воздействия вступает в силу с 21 ноября 2022 года.

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Экономическая правда