Курс валют на 21 ноября: гривня укрепилась

В понедельник, 21 ноября, доллар и евро как на черном рынке, так и в кассах банков ослабли против гривни.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,13 - 40,32 грн, а в пятницу, 18 ноября, колебался на уровне 40,26 - 40,38 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, котировки на это же время составляли 40,43 - 40,69 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 40,67 - 40,98 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,0 - 40,5 грн (курс на 18 ноября - 40,1 - 40,6 грн);

Евро - 40,2 - 41,0 грн (курс на 18 ноября - 40,3 - 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,5 - 40,0 грн;

Ощадбанк - 40,05 - 40,6 грн;

Укрэксимбанк - 39,8 - 40,3 грн;

Райффайзен - 39,9 - 40,4 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.