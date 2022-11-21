Курс валют на 21 ноября: гривня укрепилась
Понедельник, 21 ноября 2022, 12:02 -
В понедельник, 21 ноября, доллар и евро как на черном рынке, так и в кассах банков ослабли против гривни.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,13 - 40,32 грн, а в пятницу, 18 ноября, колебался на уровне 40,26 - 40,38 грн.
Что касается "черного" курса гривны к евро, котировки на это же время составляли 40,43 - 40,69 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 40,67 - 40,98 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,0 - 40,5 грн (курс на 18 ноября - 40,1 - 40,6 грн);
- Евро - 40,2 - 41,0 грн (курс на 18 ноября - 40,3 - 41,6 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 39,5 - 40,0 грн;
- Ощадбанк - 40,05 - 40,6 грн;
- Укрэксимбанк - 39,8 - 40,3 грн;
- Райффайзен - 39,9 - 40,4 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.
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