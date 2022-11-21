Цены на нефть упали до 2-месячных минимумов на фоне опасений относительно спроса в Китае

Цены на нефть в понедельник упали до двухмесячных минимумов, снизившись примерно на 1 доллар за баррель, поскольку опасения относительно спроса на топливо со стороны Китая и укрепления доллара США давили на цены.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent на январь подешевели на 74 цента, или на 0,8%, до 86,88 доллара за баррель к 07:15 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) на декабрь стоили 79,40 доллара за баррель, что на 68 центов, или 0,9% меньше, накануне истечения срока действия контракта в понедельник.

Январский контракт упал на 59 центов или 0,7%, до 79,52 доллара за баррель.

Причины падения цен

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Оба фьючерса на закрытии торгов в пятницу торговались на самом низком уровне с 27 сентября. Brent упал на 9%, а WTI - на 10%.

"Кроме ослабления прогноза спроса из-за ограничений COVID в Китае, отскок доллара США также является медвежьим фактором для цен на нефть", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

"Рисковые настроения становятся хрупкими, поскольку все последние экономические данные крупных стран указывают на рецессионный сценарий, особенно в Великобритании и еврозоне", - сказала она.

По ее словам, комментарии Федеральной резервной системы США на прошлой неделе также вызвали беспокойство по поводу экономических перспектив США.

Количество новых случаев COVID в Китае остается близким к апрельским пикам.

Между тем, дефицит нефти в Европе снизился, поскольку нефтеперерабатывающие заводы накопили запасы накануне введения ЕС эмбарго на российскую нефть 5 декабря, что оказывает давление на рынки нефти в Европе, Африке и Соединенных Штатах.

Экономическая правда