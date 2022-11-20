В день импортируется около 8,5 тысячи генераторных установок - Шмыгаль

Кабмин рассматривает все возможные сценарии из-за атаки государства-террориста на украинскую энергосистему, в частности активизирует импорт энергогенерирующих средств.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Отныне каждый украинец без уплаты пошлины и НДС может завезти из-за границы генератор или зарядную станцию. Сейчас каждый день импортируется около 8,5 тыс генераторных установок.

Премьер добавил, что Украина получает финансовую поддержку от партнеров.

"Канада выпустила в обращение пятилетние гособлигации на 500 млн канадских долларов. Все желающие могут присоединиться к укреплению нашего государства. Правительством принято решение о привлечении дополнительно 4,5 млрд долларов грантовых средств от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

Эти ресурсы направим на соцобеспечение и зарплаты бюджетникам. На следующей неделе Украина также получит 2,5 млрд евро от Евросоюза", — говорится в сообщении.

Также Правительство выделило 100 млн грн для первоочередного восстановления деоккупированной Херсонщины.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары.