Все разделы
Укр / Рус

В день импортируется около 8,5 тысячи генераторных установок - Шмыгаль

Воскресенье, 20 ноября 2022, 18:00 - Игорь Пилипив

Кабмин рассматривает все возможные сценарии из-за атаки государства-террориста на украинскую энергосистему, в частности активизирует импорт энергогенерирующих средств.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Отныне каждый украинец без уплаты пошлины и НДС может завезти из-за границы генератор или зарядную станцию. Сейчас каждый день импортируется около 8,5 тыс генераторных установок.

Премьер добавил, что Украина получает финансовую поддержку от партнеров. 

"Канада выпустила в обращение пятилетние гособлигации на 500 млн канадских долларов. Все желающие могут присоединиться к укреплению нашего государства. Правительством принято решение о привлечении дополнительно 4,5 млрд долларов грантовых средств от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. 

Эти ресурсы направим на соцобеспечение и зарплаты бюджетникам. На следующей неделе Украина также получит 2,5 млрд евро от Евросоюза", — говорится в сообщении.

Также Правительство выделило 100 млн грн для первоочередного восстановления деоккупированной Херсонщины.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары.

Шмыгаль Кабмин импорт
Материалы по теме
Ракетные обстрелы вывели из строя почти 50% энергосистемы Украины – Шмигаль 18 ноября 2022, 16:03
Украина рассчитывает получить 3 млрд евро из макрофина ЕС в начале следующего года 18 ноября 2022, 15:40
"єРобота": Кабмин планирует с 2023 года привлекать к программе частных партнеров 17 ноября 2022, 18:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте