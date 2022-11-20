Предстоящее эмбарго на российскую нефть повлияло на доходы владельцев танкеров

getty images

Компании, занимающиеся нефтяными танкерами, получают резкую прибыль, поскольку санкции, связанные с российской нефтью, меняют мировую торговлю.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европа десятилетиями была главный покупатель российской нефти, однако в следующем месяце вступит в силу нефтяное эмбарго, а объемы покупки уже начинают сокращаться. Соответственно эти грузы направляются в Азию, из-за чего корабли плывут на тысячи миль дальше, повышая важный аспект спроса.

Согласно данным Clarkson Research Services Ltd, подразделения крупнейшего в мире судового брокера, ключевой отраслевой показатель, тонномили, который равен объему перевозимого груза, умноженному на расстояние, которое он проходит, в этом году вырастет на 4,3%.

Ежедневная прибыль крупнейших супертанкеров отрасли достигла 99 628 долларов США в пятницу, что вчетверо превышает средний показатель за последние четыре года на эталонном маршруте рынка.

Санкции Европы вступают в полную силу 5 декабря, после чего блоку придется почти полностью прекратить морской импорт, что приведет к углублению хаоса на торговых путях.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

В мире формируется огромный теневой флот танкеров с неизвестными владельцами, чтобы обойти санкции ЕС по экспорту сырой нефти, которые начнут действовать уже 5 декабря.