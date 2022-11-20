Правительство Британии рассматривает снятие торговых барьеров с ЕС

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Премьер Соединенного Королевства Риши Сунак ищет пути устранения торговых барьеров Великобритании с ЕС, включая потенциальные отношения в швейцарском стиле, которые потенциально могут вызвать гнев многих на правом крыле его Консервативной партии.

Об этом сообщает Times.

Торговые отношения Швейцария и ЕС построены на ряде двусторонних соглашений, по которым требуется более либерального отношения к миграции из ЕС, чем была бы готова принять фракция партии, выступающей за Brexit.

"Любой подход, который требует от Соединенного Королевства согласования с правилами ЕС, чтобы получить торговые преимущества, будь то в рамках швейцарского подхода или любого другого, был бы совершенно неприемлемым", — сообщила газета Times о словах лорда Фроста в пятницу.

Фрост и бывший премьер-министр Борис Джонсон исключили такой подход, поскольку они составили мандат Великобритании на переговоры в 2020 году. Великобритания начала работать над новым торговым соглашением со Швейцарией в апреле 2022 года, когда Джонсон еще был премьер-министром.

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