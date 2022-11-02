Могли купить пол тысячи БТР: из-за нелегальной продажи сигарет бюджет недополучил более 20 миллиардов

Доля нелегальных табачных изделий на украинском рынке в августе достигла 21,9%, что на 5% больше средневзвешенного показателя прошлого года, из-за этого государственный бюджет недополучил более 20 миллиардов гривен.

Об этом говорится в исследовании института Kantar Украина, передает Интерфакс-Украина.

Общий объем нелегально реализуемых с начала 2022 года сигарет достиг 8,46 млрд шт., сравнившись с объемами за весь 2021 год. Это привело к недополучению государственным бюджетом 20,65 млрд грн налоговых вычетов (за весь 2021 год – 15,49 млрд грн).

Аналитики отметили, что в августе этого года доля поддельных сигарет в Украине составила 8% общего объема рынка, тогда как в 2021 году в ноябре – 6,6%, августе – 5,6% и феврале – 4,2%. .

Доля сигарет, маркированных как предназначенные для экспорта и продажи в Duty Free, но при этом нелегально проданных в Украине, в ноябре текущего года составила 12,2% всего украинского рынка сигарет, а в 2021 году в ноябре она была на уровне 10,9 %, в августе – 9,8% и в феврале – 6,9%.

Доля контрабандных сигарет в августе-2022 снизилась до 1,8% по сравнению с 2,9% прошлогоднего ноября и 2,7% в августе-2021.

Это исследование накануне прокомментировал глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в своем Telegram и очертил сумму налоговых недоступлений в бюджет – 20 млрд грн.

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"Это 560 БТР, или 279 танков, или 136 Байрактаров", – написал он.