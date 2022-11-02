ДТЭК предупредила о возможных экстренных отключениях света в ряде районов Киева

Компания ДТЭК Киевские электросети заявила о перегрузке электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке - возможно применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"К сожалению, из-за атаки России наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке. Поэтому возможно применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений", - заявили в ДТЭК Киевские электросети.

Там пояснили, что экстренные отключения необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели", - добавили в компании.

Напомним:

Графиков почасовых отключений в среду для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно, поэтому с 11:00 "Укрэнерго" вынуждено ввести дополнительные ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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Экономическая правда