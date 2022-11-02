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Экспорт в страны СНГ из-за войны упал почти на четверть

Среда, 2 ноября 2022, 14:18 - Анастасия Жарикова

Экспорт в страны СНГ за девять месяцев текущего года сократился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает пресс-служба парламента.

Следует отметить, что эти данные не учитывают экспорт в Россию и Беларусь, который фактически не осуществляется из-за полномасштабной войны.

"Больше всего сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном – более чем в половину. Это связано в первую очередь с усложнением логистических путей из-за блокирования черноморских портов российской армией", – отметила депутат.

В то же время экспорт в Молдову вырос на 15% благодаря тому, что эта страна стала одним из транзитных направлений для украинских товаров.

В целом совокупный экспорт в страны СНГ за 9 месяцев 2022 составил 1,27 млрд долларов США.

До полномасштабного вторжения мы наблюдали положительный тренд – экспорт Украины рос в течение нескольких лет и страны СНГ не были исключением. Даже если не учитывать Россию и Беларусь, в 2021 году мы экспортировали в страны СНГ на 27% больше, чем в 2020", – добавила Подласа.

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экспорт СНГ
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