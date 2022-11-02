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Запорожская АЭС восстановила теплоснабжение Энергодара

Среда, 2 ноября 2022, 13:30 - Алексей Павлыш
 
фото: энергоатом

Силами украинского персонала 2 ноября восстановлено теплоснабжение в Энергодаре, в жилых домах появилась горячая вода - это стало возможным после перевода двух блоков станции в состояние горячей остановки.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Сейчас работники Запорожской АЭС продолжают выполнять работы по запуску систем для восстановления теплоснабжения в городе Энергодар.

Сейчас температура воды составляет 51 градус по Цельсию. Этого недостаточно для обеспечения Энергодара теплоснабжением и горячей водой в полном объеме. Однако даже такая температура дает возможность уберечь коммунальные сети города от повреждения в случае наступления холодов", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что еще с мая тепло- и водоснабжение энергодарцев обеспечивает Запорожская АЭС, а не Запорожская ТЭС, которую из-за террористических действий российских оккупантов пришлось остановить.

"Вследствие постоянных обстрелов ЗАЭС военными РФ и разрушения энергетической инфраструктуры 11 сентября Запорожская АЭС была полностью остановлена", - напомнили в госкомпании.

Экономическая правда

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