В приложении monobank возник сбой
Среда, 2 ноября 2022, 13:20 -
Виртуальный monobank сообщил о сбоях в работе приложения при переводе средств.
Об этом сообщается в приложении.
"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения при переводе средств с нашей стороны. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время", – заверили в финучреждении.
Накануне соучредитель банка Олег Гороховский в своем Telegram призвал украинцев, участвующих в сборе от Фонда Сергея Притулы, не обновлять банку каждые десять секунд.
"Пожалуйста, не обновляйте "банку" каждые 10 секунд. Представьте, что при каждом обновлении увеличивается потребление электроэнергии. Задонатили и ждем. Проверяем, сколько собрали, не чаще раза в 30 минут", – написал он.