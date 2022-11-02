Все разделы
Укр / Рус

В приложении monobank возник сбой

Среда, 2 ноября 2022, 13:20 - Анастасия Жарикова

Виртуальный monobank сообщил о сбоях в работе приложения при переводе средств.

Об этом сообщается в приложении.

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения при переводе средств с нашей стороны. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время", – заверили в финучреждении.

Накануне соучредитель банка Олег Гороховский в своем Telegram призвал украинцев, участвующих в сборе от Фонда Сергея Притулы, не обновлять банку каждые десять секунд.

"Пожалуйста, не обновляйте "банку" каждые 10 секунд. Представьте, что при каждом обновлении увеличивается потребление электроэнергии. Задонатили и ждем. Проверяем, сколько собрали, не чаще раза в 30 минут", – написал он.

Monobank банк
Материалы по теме
Monobank повысит тариф на снятие наличных с банкоматов 17 августа 2022, 13:40
Monobank закроет счета клиентам, до сих пор находящимся в РФ, Беларуси, Крыму и "ЛДНР" 18 апреля 2022, 19:39
Monobank сменил дизайн карточек на "Русский корабль, иди на#уй" 28 февраля 2022, 11:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте