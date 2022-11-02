В приложении monobank возник сбой

Виртуальный monobank сообщил о сбоях в работе приложения при переводе средств.

Об этом сообщается в приложении.

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения при переводе средств с нашей стороны. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время", – заверили в финучреждении.

Накануне соучредитель банка Олег Гороховский в своем Telegram призвал украинцев, участвующих в сборе от Фонда Сергея Притулы, не обновлять банку каждые десять секунд.

"Пожалуйста, не обновляйте "банку" каждые 10 секунд. Представьте, что при каждом обновлении увеличивается потребление электроэнергии. Задонатили и ждем. Проверяем, сколько собрали, не чаще раза в 30 минут", – написал он.