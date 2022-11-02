БЭБ разоблачило коллаборанта Сальдо в уклонении от уплаты налогов на 60 миллионов

Гауляйтер Сальдо скриншот

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило бывшего члена пророссийской партии ОПЗЖ и бывшего нардепа в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По данным ЭП, речь идет о гауляйтере оккупированной части Херсонской области Владимире Сальдо.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Сотрудники БЭБ, при анализе сведений Государственной налоговой службы относительно источников и объемов полученных доходов фигуранта дела, Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, установили, что доходы и расходы значительно различаются.

Нарушитель, в период с 2001 по 2022 годы, работал на различных должностях в государственных органах разных уровней. В 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимого имущества, а именно на: помещение гостиницы, многоэтажное здание, земельные участки.

Ориентировочная рыночная стоимость недвижимости превышает размер официально полученных доходов данного лица за период с 2010 по 2018 годы почти на 310 млн грн, что более чем в 200 раз превышает официальные доходы. Таким образом бюджет Украины недополучил более 60 млн грн от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора", - сообщили в ведомстве.

БЭБ добавляет, что в марте 2022 года, после начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины, "нарушитель согласился на сотрудничество с террористическим режимом РФ и был назначен "руководителем" оккупационной администрации Херсонской области".

Бюро не называет имени фигуранта дела, но, по данным ЭП, речь идет о Владимире Сальдо.

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Экономическая правда