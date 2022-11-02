Поставки СПГ из России приблизились к рекорду с 2020 года в октябре

Поставки российского сжиженного газа в октябре выросли почти до самого высокого уровня с марта, что свидетельствует о проблемах на пути стран уменьшить свою зависимость от РФ в преддверии зимы.

Об этом сообщает Bloomberg на основе данных отслеживания судов.

Экспорт СПГ из России вырос на 1,1% в годовом измерении в октябре до 2,9 млн тонн. Для сравнения, самый высокий уровень экспорта СПГ зафиксирован в марте на уровне 3 млн тонн. Это резко контрастирует с резким падением поставок российского газа по газопроводу в Европу после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Хотя почти половина газа, транспортируемого кораблями, до сих пор находится в состоянии транзита, крупнейшими странами-импортерами являются Франция, Китай и Япония. Сейчас прямых санкций в отношении российского СПГ не введено, но рост экспорта показывает, что спрос на топливо остается высоким на фоне подготовки к зиме.

Ряд правительств и компаний направляются к тому, чтобы остановить дополнительные закупки или вообще прекратить поставки из России. Например, Великобритания не импортировала СПГ из России с начала полномасштабной войны в феврале, а с января запретит его импорт официально.

Зато покупатели в Китае увеличили закупки российского СПГ, чтобы приобрести топливо со скидкой.