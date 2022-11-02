Оккупанты строят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива на ЗАЭС

Оккупанты самовольно строят неизвестное сооружение на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива на ЗАЭС и не допускают персонал станции к непосредственному месту выполнения строительно-монтажных работ на площадке.

Об этом говорится в заявлении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины установлено нарушение требований законодательства Украины, норм, правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), которое является одной из семи ядерных установок на ВП "Запорожская АЭС".

Речь идет, в частности, о самовольном строительстве неизвестного сооружения оккупационными силами РФ на площадке СХОЯТ ОП "Запорожская АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом" и недопуск персонала ОП ЗАЭС к непосредственному месту выполнения строительно-монтажных работ на площадке СХОЯТ", - отметили в инспекции.

Там подчеркивают, что такие действия являются нарушением лицензии на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла "эксплуатация ядерной установки "Запорожская АЭС" и нарушением пункта 1.9 Требований к проведению модификаций ядерных установок и порядка оценки их безопасности, утвержденных приказом Государственного комитета ядерного регулирования Украины от 10 января 2005 года № 4.

"До устранения вышеупомянутых нарушений, в соответствии со ст. 25 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "Порядка осуществления государственного надзора за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности", утвержденного Постановлением КМУ от 13.11.2013 №824 и Положения о Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, Госатомрегулирования требует ограничить эксплуатацию СХОЯТ Запорожской АЭС", - заявили в регуляторе.

Так, распоряжением Госатомрегулирования от 28 октября 2022 года запрещается выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в объеме реконструкции и модернизации. ГП "НАЭК "Энергоатом" поручили принять меры для сохранения условий, необходимых для обеспечения безопасности труда, здоровья персонала, охраны окружающей природной среды.

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Напомним:

Госатомрегулирование заявляет, что Россия проводит незаконное строительство на Запорожской атомной электростанции и призывает МАГАТЭ проверить это.

Экономическая правда