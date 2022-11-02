Украина в ближайшие дни ожидает ответа от РФ относительно участия в "зерновой инициативе"

После того, как РФ "приостановила выполнение" инициативы по вывозу украинского зерна в субботу, между Россией, ООН и Турцией продолжаются переговоры относительно дальнейшего участия россиян.

Об этом заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков рассказал в интервью Financial Times.

"Мы рассчитываем получить ответ в течение нескольких дней, максимум", - сказал он относительно переговоров, которые продолжаются между РФ, Турцией и ООН по возвращению агрессора к выполнению условий соглашения.

Васьков отметил, что 15 судов с зерном вышли из украинских портов с понедельника, несмотря на то, что Россия "приостановила участие" в инициативе.

Однако, отмечает он, быстрое восстановление участия Москвы имеет решающее значение для решения проблем безопасности страховщиков, которые предупредили, что без этого они не смогут предложить покрытие рисков для судов, перевозящих зерно через зону боевых действий.

Поставки, отправляемые на этой неделе, остаются застрахованными, поскольку страховые котировки действительны в течение семи дней. Но возвращение России к этой инициативе является "необходимым для рынка", сказал Васьков.

Отправка грузов на этой неделе проходили значительно эффективнее, а инспекции судов представителями Украины, ООН и Турции были проведены "вчетверо быстрее" без участия России, сказал Васьков.

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По его словам, Украина может "экспортировать 6 млн или даже 7 млн тонн в месяц" в рамках инициативы, если процесс будет проходить бесперебойно.

Он добавил, что быстрое решение этой проблемы имеет решающее значение, указав на то, что на вход в Босфор ожидают проверки более 100 судов.

Кроме того, Украина получила информацию, что некоторые экспортеры зерна, которые нанимают грузовые суда, отменили чартеры: "Возможно, это связано со страхованием, а возможно, с задержками, потому что некоторые из них ждут проверки по две недели и более".





