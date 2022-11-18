Страны G7 на следующей неделе хотят объявить предельную цену на российскую нефть

Страны Группы семи в следующую среду намерены объявить, на каком уровне они установят верхний предел цены на российскую нефть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Ожидается, что администрация Байдена в частном порядке поделится предложенной ценой перед встречей послов Европейского Союза, запланированной на 23 ноября.

Если послы ЕС поддержат это предложение, планируется объявить о введении лимита в тот же вечер, но сроки остаются неопределенными.

Лимит, который должен быть поддержан G-7 и ЕС, запретит компаниям осуществлять перевозки и предоставлять услуги, такие как страхование, брокерские услуги и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если только нефть не будет продаваться ниже согласованного порогового уровня.

Российский план по нефти должен вступить в силу после 5 декабря, но США и Британия заявили, что их компаниям будет предоставлен льготный период для разгрузки грузов до 19 января, чтобы учесть грузы, которые были загружены до вступления в силу ограничения. ЕС еще не сказал, будет ли он отражать это положение.

Представитель одного из коалиционных правительств, знакомый с ходом переговоров, отодвинул дату 23 ноября, заявив, что нет уверенности в том, когда ЕС, вероятно, окончательно утвердит какой-либо уровень цен.

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Ранее союзники обсуждали установление верхнего лимита где-то между 40 и 60 долларами за баррель - диапазон от себестоимости добычи в России до довоенного уровня - но двое из них сказали, что он может быть выше этого показателя. Целью ограничения является удержание российской нефти на рынке во избежание ценовых скачков, одновременно уменьшая доходы Москвы.

Как сообщалось, Европейский Союз рассчитывает завершить разработку своих нормативных актов до введения плана "Группы семи" об ограничении цены на российскую нефть с 5 декабря.