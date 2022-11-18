ЕС до 5 декабря подготовится к внедрению предельной цены на российскую нефть

Европейский Союз рассчитывает завершить разработку своих нормативных актов до введения плана "Группы семи" об ограничении цены на российскую нефть с 5 декабря.

Как передает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters заявила еврокомиссар по вопросам энергетической политики Кадри Симсон.

"Наши санкции будут распространяться на нефть для стран-членов ЕС, поэтому мы не будем покупать российскую нефть, начиная с 5 декабря, и мы покрыли возможный разрыв в ценах на нефть для международных покупателей нашим восьмым пакетом санкций", - заявила она.

Она добавила, что в случае принятия "Группой семи" окончательного решения о точном уровне верхнего предела цены российской нефти, Еврокомиссия потребует мандата Совета ЕС для его введения у себя.

"Мы смогли договориться об этом за несколько дней. Поэтому общая основа (для предельной цены на нефть из РФ) уже создана", - заверила Симсон.

Собеседник Reuters в Государственном департаменте США отметил, что Вашингтон планирует в ближайшие дни обнародовать указания по ограничению цены на российскую нефть и готов к заминкам в его реализации.

А другой представитель ЕС на условиях анонимности добавил, что ожидает большей конкретики по ограничению цен на российскую нефть на территории блока "в течение следующей недели".

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Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры относительно деталей внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

Ограничения будут касаться российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом. Если нефть будут закупать по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.

Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов в результате продажи нефти. В то же время непонятно, введут ли предельную цену на нее такие крупные покупатели, как Китай и Индия. Ранее в России заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о лимите цен на них.

Также напомним, что с 5 декабря ЕС также запретит импорт российской нефти и ограничит ее транспортировку, а с 5 февраля будет наложено эмбарго и на импорт российских нефтепродуктов. Это имеет целью лишить Россию доходов от нефти.