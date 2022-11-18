Кабмин одобрил привлечение гранта на 4,5 миллиарда долларов от США

Правительство одобрило решение о привлечении гранта на поддержку бюджетной поддержки от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд долл США.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Указанные грантовые средства предоставили США и направлены в Целевой фонд многих доноров в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Также на заседании правительства поддержали проект распоряжения президента Украины "Об образовании делегации Украины для участия в переговорах с МБРР по заключению Соглашения о гранте Целевого фонда многих доноров".

Министра финансов Сергей Марченко уполномочили на подписание этого соглашения.

Привлеченные грантовые средства на сумму 4,5 млрд долл направят на пенсионные выплаты и отдельных программ государственной соцпомощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ. А также - на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Экономическая правда