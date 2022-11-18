Джонсон заработал более 300 тысяч евро за восемь часов работы на конференции – Bild

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил 276 130 фунтов стерлингов гонорара (около 316 тыс евро) за выступление перед американскими страховыми агентами и брокерами на конференции в Колорадо-Спрингс (США).

Об этом пишет Bild со ссылкой на британский реестр.

Отмечается, что Джонсон получил такой гонорар за восемь с половиной часов работы, включая 30-минутное выступление и 45-минутный разговор у камина.

Таким образом, гонорар экс-премьера составил почти 32 500 фнтов (более 37 тыс евро) в час.

По информации Times, Джонсон прервал свой отпуск с женой и детьми в Доминиканской Республике ради однодневной поездки в США.

Bild отмечает, что члены британского парламента должны документировать дополнительные расходы и они публикуются в специальном реестре, который обновляется каждые 28 дней.

Реестр также показывает, что Джонсон вскоре после выступления совершил путешествие в Монтану (США) по приглашению медиа-магната Руперта Мердока за 11 559 фунтов стерлингов (13 260 евро).

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Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй также регулярно зарабатывает немалые деньги на выступлениях.

"По сравнению с Джонсоном, ее гонорары выглядят скромными. В последней записи в реестре она указала, что получила 97 000 фунтов стерлингов за выступление в США", - пишет Bild.

Экономическая правда