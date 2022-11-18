Один закон об обращении лекарств может навредить здоровью миллионов украинцев – НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции предупреждает о коррупционных рисках, связанных с принятым Верховной Радой в мае законом об ограничении обращения лекарственных средств, а также об ухудшении доступа больных к жизненно необходимым лекарствам.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство отмечает, что целью закон имел целью ограничить обращение в Украине лекарственных средств, производство которых хотя бы частично расположено в РФ или Беларуси, чтобы в мире также отказались от этих поставок.

"В то же время, несмотря на верную цель, Закон содержал туманные причины для ограничения обращения лекарств. В результате под лозунгом борьбы с лекарствами, произведенными в России, теперь могут запретить европейские препараты, которые обеспечивают более половины украинского рынка критически важных для здоровья лекарственных средств", – отмечают в НАПК.

Агентство проанализировало эти изменения в Закон и определило ряд коррупционных рисков, "что может привести к катастрофическим последствиям, если ситуацию не изменить". В частности, к лоббированию интересов определенных фирм из-за наличия конфликта интересов у членов Комиссии Минздрава. А также к:

необоснованному подходу к выбору фармкомпаний для прекращения обращения их лекарств;

манипулированием критериями, чтобы остановить регистрационное удостоверение лекарственного средства и устранить фармацевтические компании с рынка;

фальсификации данных о готовности обеспечить потребности страны в лекарствах и т.д.

Если эти риски не устранить, то выход иностранных фармкомпаний будет иметь ряд негативных последствий: больные могут не получить жизненно необходимые лекарства; потери бюджетных средств при закупке лекарств; качество лекарства может ухудшиться.

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уменьшатся поступления в бюджет Украины, поскольку крупные транснациональные компании сократят ресурсы в Украине;

люди потеряют работу – международные фармацевтические компании-гиганты имеют большие команды в Украине, ограничение в обращении лекарства повлияет на персонал, большинство которого потеряет работу во время войны;

лекарства станут дороже из-за отсутствия конкуренции

пострадает инвестиционная репутация Украины.

Поэтому НАПК предлагает разработать и внести изменения в указанный закон, чтобы конкретизировать основания для отмены госрегистрации лекарственного средства из-за их производства на территории России и Беларуси. "Кроме того, останавливать регистрацию нужно только после установления фактов, подпадающих под конкретный перечень оснований, которые необходимо разработать", - резюмировали в агентстве.