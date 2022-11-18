Турция меняет требования к страхованию танкеров – это повлияет на поставки нефти из РФ

Турция предупредила мировых отгрузчиков нефти, что им нужно будет доказать, что они застрахованы, чтобы пересечь жизненно важные проливы страны - это может ограничить поставки российской нефти, поскольку новые санкции ЕС вступают в силу в декабре.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо Министерства транспорта Турции.

Новое правило начинает действовать с 1 декабря, за несколько дней до того, как ЕС и Великобритания введут дополнительные ограничения на российскую торговлю, что значительно усложнит получение страховки танкерами, которые перевозят нефть.

Поскольку страховка покрывает все - от разлива нефти до столкновения, Турция фактически пытается защитить свои воды, но это также может повлиять на поток миллионов баррелей российской экспортируемой сырой нефти.

В соответствии с новыми требованиями судам, перевозящим нефть, необходимо иметь письмо от страховой компании, подтверждающее наличие у судна P&I-страхования (Protection and Indemnity, "защита и компенсация").

"Такая форма страхования позволит Анкаре покрыть свою ответственность в случае нанесения вреда окружающей среде, грузу или третьим лицам, а также штрафы и взыскания при эксплуатации своих судов", - говорится в циркуляре Министерства транспорта Турции.

Директор турецкого учреждения, регулирующего морские перевозки, подтвердил наличие письма и сказал, что мотивом для этого было соблюдение санкций ЕС, хотя Турция не является их частью.

Новые правила повлияют на танкеры с российским сырьем, если им не удастся получить страховые гарантии на возмещение убытков в случае чрезвычайных происшествий, таких как разлив нефти.

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Решение связано с необходимостью обеспечить безопасность проливов, заявил чиновник.

Как пишет Bloomberg, под угрозой может оказаться весь экспорт российской нефти из Новороссийска - около 650 тыс баррелей в сутки.

Экономическая правда