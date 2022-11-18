УЗ второй раз закупила электроэнергию напрямую у "Энергоатома"
Укрзализныця во второй раз провела закупку электроэнергии непосредственно у производителя - НАЭК "Энергоатом" - по прямым договорам.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что стоимость электроэнергии является среднерыночной за последние три месяца.
"Во время аукциона Укрзализныця приобрела 647,7 тыс МВт-ч электроэнергии общей стоимостью 1,489 млрд грн", - говорится в сообщении.
В компании объясняют, что указанного объема компании хватит на работу в первом квартале 2023 года.
"В прошлом году мы заключили первый в истории Укрзализныци прямой контракт с Энергоатомом. Благодаря этому по итогам 2022 года мы сэкономим более 4 млрд грн.
В следующем году мы продолжим сотрудничество с государственным производителем электроэнергии и будем покупать ее по справедливой, учитывая ситуацию в энергорынке и постоянные вражеские ракетные удары, цене", - заявил член правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
УЗ называет такое сотрудничество взаимовыгодным: она гарантированно получает большой объем электроэнергии для бесперебойной работы железнодорожного транспорта по выгодной цене, а производитель - прогнозируемого оптового клиента.
Укрзализныця 30 сентября 2021 года провела первую закупку электроэнергии на срок более одного года непосредственно у производителя - НАЭК "Энергоатом" по прямым договорам.
Экономическая правда