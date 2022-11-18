После объявления мобилизации россияне начали массово снимать средства с депозитов: возник дефицит валюты

Центробанк РФ заявил, что в прошлом месяце возник дефицит валюты, поскольку объявление моболизиации в России спровоцировало снятие средств с депозитов в долларах и евро, а также всплеск покупки валюты на местной бирже.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина призвала переходить на валюты "дружественных стран", например, юань.

"Но спрос на евро и доллары, которые стали "токсичными" из-за санкций, введенных из-за войны в Украине, резко вырос после того, как частичная мобилизация, объявленная в сентябре, заставила сотни тысяч россиян бежать за границу", - пишет агентство.

"На фоне санкционных рисков и оттока с валютных депозитов несколько банков столкнулись со значительным снижением своих валютных корреспондентских счетов, что привело к дефициту валютной ликвидности на местном рынке", - говорится в сообщении Банка России, опубликованном в четверг.

Снятие средств с депозитов физических и юридических лиц в иностранной валюте в октябре достигло 14,8 миллиарда долларов, а процентные ставки по свопам "овернайт" на доллар и евро на внутреннем рынке стали отрицательными.

В то же время россияне скупили так называемые "недружественные валюты" на Московской бирже на сумму, эквивалентную 70,9 миллиардов рублей (1,2 миллиарда долларов).

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С ростом спроса предложение долларов и евро сократилось, поскольку российские экспортеры сократили долю этих валют во внешней торговле в пользу юаня, чтобы избежать санкционных рисков", - добавляет Bloomberg.

Экономическая правда