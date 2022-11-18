ЕС уже заморозил российских активов на 68 миллиардов евро – Politico

Европейский Союз уже заморозил российских активов на общую сумму 68 миллиардов евро - большинство из которых находится в Бельгии.

Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

При этом на Бельгию приходится 50 миллиардов евро из 68 миллиардов евро.

Люксембург занимает второе место с 5,5 миллиардами евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на них приходится более 90 процентов замороженных активов.

"А вот сколько именно российских золотовалютных резервов заморожено в ЕС, в Евросоюзе не знают. Во внутреннем документе приводится приблизительная цифра в 33,8 миллиарда евро с пометкой "в процессе оценки, поэтому не для цитирования", - пишет издание.

Сейчас Еврокомиссия ожидает, что Европейский совет примет закон, который признает уклонение от санкций уголовным преступлением.

"Проблемой, как это ни странно, является Польша, которая тормозит этот процесс. Хотя Варшава полностью полностью поддерживает решение, ей сначала нужно принять национальный закон, что она сейчас и делает", - пишет Politico со ссылкой на источники.

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Экономическая правда