В войну женщины открыли почти половину из всего количества ФЛП
В более чем четверти компаний, зарегистрированных после начала войны, директорами являются женщины, также женщины открыли почти половину от общего количества фопов.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Начиная с 24 февраля, в Украине было зарегистрировано 21 876 компаний. У 28% новозарегистрированных бизнесов директорами являются женщины.
Наибольшее количество женщин возглавляет предприятия в:
- Донецкий;
- Херсонской;
- Луганской области.
Меньше всего женщин среди топов компаний в:
- Тернопольской;
- Черновицкой;
- Львовской области;
- Киеве;
- Киевской области.
За время войны женщины открыли 84 916 новых фопов – 48% всего количества новых бизнесов. Больше всего фопов открыто женщинами в Хмельницкой, Луганской, Донецкой областях, а меньше всего - в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.
В Опендатаботе напомнили, что всего с начала активной фазы боевых действий в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 фопов.