В войну женщины открыли почти половину из всего количества ФЛП

В более чем четверти компаний, зарегистрированных после начала войны, директорами являются женщины, также женщины открыли почти половину от общего количества фопов.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Начиная с 24 февраля, в Украине было зарегистрировано 21 876 компаний. У 28% новозарегистрированных бизнесов директорами являются женщины.

Наибольшее количество женщин возглавляет предприятия в:

Донецкий;

Херсонской;

Луганской области.

Меньше всего женщин среди топов компаний в:

Тернопольской;

Черновицкой;

Львовской области;

Киеве;

Киевской области.

Опендатабот

За время войны женщины открыли 84 916 новых фопов – 48% всего количества новых бизнесов. Больше всего фопов открыто женщинами в Хмельницкой, Луганской, Донецкой областях, а меньше всего - в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

Опендатабот

В Опендатаботе напомнили, что всего с начала активной фазы боевых действий в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 фопов.