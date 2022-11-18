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В войну женщины открыли почти половину из всего количества ФЛП

Пятница, 18 ноября 2022, 11:15 - Анастасия Жарикова

В более чем четверти компаний, зарегистрированных после начала войны, директорами являются женщины, также женщины открыли почти половину от общего количества фопов.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Начиная с 24 февраля, в Украине было зарегистрировано 21 876 компаний. У 28% новозарегистрированных бизнесов директорами являются женщины.

Наибольшее количество женщин возглавляет предприятия в:

  • Донецкий;
  • Херсонской;
  • Луганской области.

Меньше всего женщин среди топов компаний в:

  • Тернопольской;
  • Черновицкой;
  • Львовской области;
  • Киеве;
  • Киевской области.
 
Опендатабот

За время войны женщины открыли 84 916 новых фопов – 48% всего количества новых бизнесов. Больше всего фопов открыто женщинами в Хмельницкой, Луганской, Донецкой областях, а меньше всего - в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

 
Опендатабот

В Опендатаботе напомнили, что всего с начала активной фазы боевых действий в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 фопов.

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