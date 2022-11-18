Курс валют 18 ноября: доллар стал несколько дешевле

В пятницу, 18 ноября, доллар на черном рынке и в банках несколько ослаб против гривни, зато евро наоборот укрепилось.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,26 - 40,38 грн, а в четверг, 17 ноября, колебался на уровне 40,33 - 40,47 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, котировки на это же время составляли 40,67 - 40,98 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 40,60 - 40,966 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,1 - 40,6 грн (курс на 17 ноября - 40,15 - 40,6 грн);

Евро - 40,3 - 41,6 грн (курс на 17 ноября - 40,6 - 41,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,65 - 40,15 грн;

Ощадбанк - 40,15 - 40,7 грн;

Укрэксимбанк - 40,1 - 40,6 грн;

Райффайзен - 40,1 - 40,5 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.