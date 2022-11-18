Украинский производитель Фрекен БОК и Vortex купил завод в Европе

Производитель товаров для дома "Биосфера", представленная на рынке брендами Фрекен БОК и Vortex, завершает сделку по приобретению австрийской торговой марки Alufix.

Об этом сообщает Forbes Украина со ссылкой на СЕО и владельца "Биосферы" Андрея Здесенко.

Компания также покупает один из заводов Alufix и четыре торговых представительства в европейских странах.

Компания Alufix основана в Австрии в 1964 году и занимается производством фольги и мусорных пакетов для домохозяйств и HoReCa, а также сопутствующих товаров для кухни.

Завод, сделку по приобретению которого завершает "Биосфера", расположен в Румынии, в городе Фегераш. Производство занимает площадь 5000 кв. м, на которых расположены линии по выпуску фольги и пищевой пленки.

Чтобы профинансировать сделку, "Биосфера" привлекла кредит в европейском банке. Приобретение - шанс для "Биосферы" выйти на международный рынок как полноценному игроку, а не производителю собственных торговых марок для супермаркетов, говорит Здесенко. Выход на иностранный рынок нужен еще и потому, что продажи внутри страны упали.

"Биосфера" основана в 1997 году, выпускает продукцию на трех заводах в Украине и одном в Эстонии товары для кухни и уборки, а также гигиеническую продукцию. Самые известные торговые марки - "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Bambik и другие. Выручка компании в 2020 году достигла 250 млн долл.

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По словам Здесенко, компания хочет инвестировать в новое производство и перевезти часть оборудования из Украины.

В выпуске продукции Alufix будут задействованы и украинские предприятия. Более дешевое, чем в ЕС, производство повлияет на конкурентоспособность марки. "Мы рассчитываем, что за счет нашего масштаба, эффекта трех заводов в Украине и более низкой себестоимости сможем дать более низкие цены, чем конкуренты", - говорит Здесенко. Первую партию продуктов Alufix "Биосфера" в Украине уже произвела.





