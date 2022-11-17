Украинский monobank могут запустить в Польше – Тигипко

Украинский проект monobank могут запустить в Польше, однако никаких деталей пока неизвестно.

Об этом рассказал Сергей Тигипко на Киевском международном экономическом форуме, сообщает Forbes Украина.

"Создаем проект monobank в Польше", - заявил Тигипко, владелец Универсал банка, на базе которого работает проект monobank. Других деталей он не сообщил.

В то же время сооснователь проекта monobank Олег Гороховский в комментарии Forbes сказал, что "пока рано об этом говорить".

Проект мобильного банка без отделений monobank основали в 2017 году, он работает под лицензией Универсал Банка, который среди входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко.

На конец 2021 года количество клиентов monobank превысило 5 млн человек. У