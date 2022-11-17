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Россияне перед отступлением заминировали СЭС в Херсонской области

Четверг, 17 ноября 2022, 18:02 - Анастасия Жарикова

Российские войсьепы, отступая с правобережной части Херсонской области, заминировали территорию солнечной электростанции в Белозерском районе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Правоохранители отмечают, что до начала войны СЭС являлась важным элементом энергетической безопасности общины.

Во время оккупации военные РФ разграбили и повредили станцию, сейчас она не работает и часть населения страдает из-за отсутствия электроэнергии и тепла.

После деоккупации территории работники пока не могут начать возобновление деятельности станции и генерации электроэнергии. В ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и разминирования.

война электроэнергия
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Экономическая правда
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