В 9 областях все еще трудности со связью – Минцифры

В Украине восстанавливается связь после ракетных ударов РФ, в целом пока в 9 областях все еще трудности со связью.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Только за сутки благодаря усилиям энергетиков и мобильных операторов 3 тысяч базовых станций возобновили работу. Так жители Харьковской и Житомирской областей снова на связи.

В целом сейчас в 9 областях все еще трудности со связью. В Одесской области работает 38% сетей, в Николаевской - 67%, в Хмельницкой и Волынской - 69%, в Черниговской - 77%, в Киевской - 78%, на Закарпатье - 79%, во Львовской - 81%, в Винницкой - 82%", - отчитался Федоров.

Он заверил, что это временно.

"Энергетики, телеком-компании и команда Минцифры работают 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить связь. Пока советуем пользоваться национальным роумингом и подключаться к Wi-Fi", - добавил он.

Экономическая правда