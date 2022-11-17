Курс валют на 17 ноября: доллар и евро подешевели
Четверг, 17 ноября 2022, 17:15 -
В четверг, 17 ноября, доллар и евро на черном рынке стало купить несколько дешевле.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 16:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,33 – 40,47 грн, а в среду, 16 ноября, колебался на уровне 40,35 – 40,55 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро котировки в это же время составляли 40,60 - 40,96 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 40,85 – 41,36 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,15 – 40,6 грн (курс на 14 ноября – 40,2 – 40,7 грн);
- Евро – 40,6 – 41,4 грн (курс на 14 ноября – 40,5 – 41,4 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,75 – 40,25 грн;
- Ощадбанк – 40,20 – 40,75 грн;
- Укрэксимбанк – 40,25 – 40,75 грн;
- Райффайзен – 40,3 – 40,7 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
ВИДЕО ДНЯ