"Забыл" задекларировать 1,7 миллиона: САП сообщила о подозрении действующему народному депутату

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила подозрение действующему народному депутату, умышленно не внесенному в декларацию имущества на 1,7 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В декларации за 2020 год народный депутат не указал 2 автомобиля, которыми он пользовался и на праве собственности принадлежат его близким родственникам. А также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.

"В общей сложности сумма незадекларированного имущества более чем в 786 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц", - отметили в САП.

Досудебное расследование начал генеральный прокурор по рапорту прокуроров САП в связи с выявлением соответствующих сведений в ходе журналистского расследования. Информация подтвердилась материалами проверки НАПК и результатами расследования детективов НАБУ.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, в пресс-релизе антикоррупционного органа говорится о действующем депутате от фракции ВО "Батькивщина" Михаиле Волынце.