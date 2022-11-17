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"Забыл" задекларировать 1,7 миллиона: САП сообщила о подозрении действующему народному депутату

Четверг, 17 ноября 2022, 16:47 - Анастасия Жарикова

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила подозрение действующему народному депутату, умышленно не внесенному в декларацию имущества на 1,7 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В декларации за 2020 год народный депутат не указал 2 автомобиля, которыми он пользовался и на праве собственности принадлежат его близким родственникам. А также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.

"В общей сложности сумма незадекларированного имущества более чем в 786 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц", - отметили в САП.

Досудебное расследование начал генеральный прокурор по рапорту прокуроров САП в связи с выявлением соответствующих сведений в ходе журналистского расследования. Информация подтвердилась материалами проверки НАПК и результатами расследования детективов НАБУ.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, в пресс-релизе антикоррупционного органа говорится о действующем депутате от фракции ВО "Батькивщина" Михаиле Волынце.

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