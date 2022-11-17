Grain from Ukraine: Германия оплатила транспортные расходы на перевозку зерна в Эфиопию

Германия взяла на себя расходы по транспортировке зерна, вышедшей из порта Одесса в Эфиопию в рамках программы Grain from Ukraine.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Германии в Украине.

Отмечается, что 25 тысяч тонн пшеницы, которую предоставила Украина, уже направляется в Эфиопию.

"Германия поддерживает инициативу через Всемирную продовольственную программу ООН (WFP) и берет на себя расходы по транспортировке в размере 14 миллионов долларов для судна, которое на этой неделе вышло из порта в Одессе. 1,6 миллиона человек в Эфиопии смогут получить зерно, которое покроет их потребности минимум на один месяц", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

Украина запустила гуманитарную продовольственную программу Grain from Ukraine, которая предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

Совместно с немецким правительством и при поддержке Всемирной продовольственной программы в Эфиопию отправилось первое судно Nord Vind.