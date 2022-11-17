В Украине могут запустить возможность жениться-разводиться в метавселенной – Федоров

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Минцифры работает над тем, чтобы Украина начала предоставлять услуги в метавселенной: изучают вариант запуска возможности жениться-развестись в метавселенной.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал на Киевском международном экономическом форуме.

"Наша миссия - сделать самую удобную страну в мире с точки зрения государственных услуг, чтобы все услуги были в один клик. К этой миссии добавился еще один пункт с самой инновационной системой защиты, потому что невозможно говорить об удобной стране, когда у тебя летают ракеты над головой.

Технологии безопасности - это новый тренд, на который теперь, после войны в Украине, будет спрос на много лет вперед", - сказал Федоров.

По его словам, команда Минцифры фокусируется на двух трендах - govtech (делать так, чтобы твои решения покупали другие страны) и military tech - защита.

"Это два направления, на которых мы фокусируемся, мы будем делать все, чтобы быть первыми в мире, и чтобы это произошло в кратчайшие сроки", - добавил министр.

"Также я сделаю определенный спойлер, если мы уже заговорили о метавселенной. У нас уже есть несколько MVP в направлении метавселенной (Minimum viable product - минимально жизнеспособный продукт), где мы хотим начать предоставлять услуги, и стать одной из первых стран мира, которая это делает.

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Мы уже работаем над первой услугой - у нас есть несколько вариантов - мы тестируем все: например, одной из услуг мы хотим запустить возможность жениться-разводиться в метавселенной. Мы видим в этом потенциал", - резюмировал Федоров.

Экономическая правда