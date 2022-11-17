Федоров рассказал, какие украинские цифровые продукты будут популярны в мире после войны

Украинские цифровые технологии, активно внедряемые и используемые во время войны, имеют большой экспортный потенциал после ее завершения.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров во время Киевского международного экономического форума.

"Если говорить о том, что происходит во время войны, мы уже смогли запустить (наш бизнес, государство, общественные организации) много продуктов, которым можно гордиться", – говорит министр.

Федоров объясняет, что во время войны большое количество украинцев, работающих в I, начали адаптировать свои скилы для того, чтобы решать возникающие задачи и вызовы.

"Все это трансформируется в отдельные продукты, которые имеют потенциал экспорта после войны", – добавил он.

Глава Минцифры выделил четыре направления, имеющих большой экспортный потенциал:

услуги – взаимодействие между реестрами дало возможность с помощью Действия запустить выплату 6500 гривен помощи Поддержка, подать заявку на восстановление поврежденной недвижимости;

кибербезопасность – по словам Федорова, полномасштабное вторжение началось еще до 24 февраля – в ноябре начались многовекторные кибератаки, задача которых была сломать все информационные системы, но нет ни одной утечки из реестров не произошло;

сфера телекоммуникаций и спутниковой интернет-связи;

направление милитари – продукт "Дельта", благодаря которому можно в режиме реального времени наносить на карту разведывательные данные и принимать быстрые решения, продукты, относящиеся к сфере БПЛА и так далее.

"Экспертиза уникальна, в мире такой нет. И очень важно, что всю данную экспертизу создают предприниматели и бизнес при взаимодействии с государством. Созданные продукты украинские и потом будут масштабироваться", – резюмировал Федоров.

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Экономическая правда