Киностудия Warner Bros. запретила российским телеканалам транслировать свои фильмы
Голливудская киностудия Warner Bros. запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в "Национальную медиагруппу".
Об этом пишет российская служба "Радио Свобода".
В частности, речь идет о каналах СТС, РЕН-ТВ, "Пятый канал" и "Домашний", а также видеосервисе more.tv.
Warner Bros. ввела запрет несмотря на то, что ее лицензионные соглашения с российским прокатчиком действуют еще как минимум полтора года.
Warner Bros. - одна из крупнейших мировых кинокомпаний.
Так, среди ее самых популярных проектов - восемь фильмов из саги о Гарри Поттере, "Годзилла 2: король монстров", кинокомиксы "Аквамен", "Чудо-женщина", "Лига справедливости" и другие.
"Эти фильмы набирали высокие рейтинги, в частности, на канале СТС - особенно во время новогодних каникул", - отмечает российская служба "Радио Свобода".
Как добавляет "Бюллетень кинопрокатчика", по итогам третьего квартала 2022 года в топ-50 самых популярных среди россиян кинокартин продукция Warner Bros. не вошла, хотя в предыдущие годы стабильно занимала ведущие места.
"Возможно, это связано с тем, что после начала военного вторжения в Украину российские телеканалы резко уменьшили долю развлекательного контента, заменив его новостным и пропагандистским", - говорится в сообщении.
После начала войны России в Украине основные голливудские кинопроизводители - Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony - приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка.
Экономическая правда