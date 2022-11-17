"Санкции против России действуют, но не так, как хотелось бы": в ОП рассказали, над чем работают сейчас

Примененные против России международные санкции работают, но не в таких объемах, как этого хотела бы Украина.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма на Киевском международном экономическом форуме.

"Если коротко, то санкции работают. Возможно, не в таких масштабах и не с такой скоростью, как мы хотели бы, но работают. И подтверждением тому является остановка целых отраслей экономики в РФ: машиностроение, автомобилестроение – там сокращение производства 70-80%", – заявил чиновник.

Он добавил, что общеэкономическая ситуация в России постепенно ухудшается.

"К сожалению, это не 30-50-70%, как бы мы хотели, но экономика начинает падать и это постепенно начинают чувствовать каждый житель страны-врага", - добавил он.

Шурма рассказал, что с начала большой войны украинская сторона имела достаточно радикальные пожелания по международным санкциям и хотела, чтобы они были введены очень быстро.

"Когда мы говорили о санкциях, мы задавали вопрос перед партнерами: давайте мы санкционируем полностью весь нефтегазовый комплекс, давайте санкционируем всю банковскую систему и отключим от SWIFT, давайте введем персональные санкции на всех ПЭПов, давайте заморозим все средства на счетах свыше 1 млн долл. граждан России", – рассказал заместитель председателя ОП.

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Он уверен, что такие шаги могли бы кардинально изменить ситуацию, но мировая реальность оказалась несколько иной, к сожалению, так быстро двигаться в этом направлении не удалось.

"Двигаемся мы довольно постепенно, касательно, шаг за шагом, пакет за пакетом, и я уверен, что мы эту ситуацию дожмем", – отметил Шурма.

Он поделился, что сейчас украинская сторона работает над:

санкциями против финансового сектора России (банков, типов трансакций);

"дырами" в отдельных секторальных санкциях, позволяющих продолжать работать отдельным компаниям и отраслям, в частности металлургии;

расширением и усилением персональных санкций на всех причастных к войне, введенных Украиной.

"В Украине мы очень сильно усилили эту работу, буквально за последние несколько недель было санкционировано практически 5000 человек, и я думаю, еще тысячи будут еженедельно санкционированы от сектора к сектору. Возможно, украинские санкции для них не настолько страшны, но что страшно – информация об этих санкциях сразу же передается всем международным партнерам и очень часто является основой для наложения соответствующих санкций в ЕС, США и Великобритании", – пояснил чиновник ОП.

Также отдельно Шурма выделил санкции против нефтегазового сектора России и, в частности, нефти.

"5 декабря начнет действовать прайскеп на российскую нефть, мы в процессе переговоров по определенным деталям этой формулы, но в любом случае мы понимаем что это точно ударит на десятки миллиардов, а возможно на 100+ миллиардов долларов ежегодно по доходам РФ", – резюмировал чиновник.

Экономическая правда