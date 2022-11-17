Выписку о месте жительства можно получить "в смартфоне"

После завершения бета-тестирования получения выписки о месте жительства через приложение "Дія" услугу развернули для всех украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Выписка о месте жительства необходима при получении каждой четвертой госуслуги, отмечают в министерстве. В частности, при бракосочетании, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу.

С июня выписку можно было получить через портал "Дія", а теперь и через приложение. Чтобы получить документ, необходимо обновить приложение и в разделе "Услуги" выбрать раздел "Справки и выписки".

После заказа выписки заявление будет обработано в течение нескольких минут, и если сведения найдены в реестре, PDF-документ можно было загрузить в течение 24 часов.