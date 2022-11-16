В следующем году в Украине появится реестр убытков от российской агрессии - Минюст

В 2023 году Министерство юстиции должно финализировать международный договор о репарациях и создать реестр нанесенного российской военной агрессией ущерба.

Об этом в интервью Forbes Украина рассказала заместительница министра юстиции Ирина Мудрая

Она пояснила, что международный договор является ключевым документом, который стандартизирует процесс передачи российских репараций. Он будет содержать критерии заявителей на компенсацию и определит механизм выплат. Ожидается, что к договору присоединятся все страны G7, ведь именно в них сосредоточено наибольшее количество замороженных российских активов.

После подписания договора его должны ратифицировать все подписанты, для чего необходимы изменения в национальное законодательство каждой страны. Такой шаг уже сделала Канада, отдельную директиву готовят в ЕС. По словам Мудрой, она разработана и ожидает внесения в Европарламент.

Реестр убытков, который готовит Минюст вместе с европейскими партнерами, будет содержать данные о нанесенном Россией ущербе: ущерб украинским гражданам (в частности - преступления сексуального характера), бизнесу, инфраструктуре страны, экологии, муниципалитетам и государству в целом.

Процесс сбора информации об ущербе уже начат украинским правительством на базе портала "Дія". Сейчас Минюст ведет переговоры с Минцифрой, чтобы эта информация была оперативно передана в международный реестр после его создания.