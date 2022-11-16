Кабмин упростил требования для продажи генераторов и аккумуляторов

Кабинет министров на заседании в среду разрешил продажу генераторов, аккумуляторов и других устройств для преодоления критической ситуации в энергетике без требований технического регламента.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Для обеспечения внутреннего рынка оборудованием для восстановления и стабилизации электро- и газоснабжения потребителей правительство разрешило продажу и эксплуатацию ряда товаров без декларации о соответствии и без маркировки знаком соответствия Техническим регламентам.

Изменения касаются того же перечня товаров, который 8 октября Кабмин освободил от уплаты НДС и въездной пошлины.

Речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях и обогревателях.

Такое упрощение будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине и в течение следующих трех месяцев.

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Напоминаем:

Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары.