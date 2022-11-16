Рада расширила перечень налоговых льгот для волонтеров

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Верховная Рада приняла в целом законопроект №7492, который предусматривает расширение перечня налоговых льгот для волонтеров.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, документ поддержали 313 народных депутатов.

"Закон предлагает, что после включения лица в Реестр волонтеров с учетом полномасштабной вооруженной агрессии РФ освобождение от налогообложения (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) распространяется не только на будущие периоды и предыдущий отчетный год, но и на срок с начала текущего отчетного года до момента внесения лица в Реестр волонтеров", - пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что норма работает до конца 2022 года.

Нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук добавил, что Рада также приняла законопроект № 8076, который упрощает процедуру попадания в реестр и создает возможность это сделать в "Дії".

"Мы на законодательном уровне убрали справку из банка, из-за которой была невозможна подача онлайн, и необходимость копии идентификационного, который и так есть в налоговой", - пояснил нардеп.

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"Все, кто собирал средства для ВСУ на собственные карты, внимательно прочитайте этот пост.

До конца года советую всем зарегистрироваться в Реестре волонтеров для того, чтобы освободить от налогообложения собранные и потраченные на ВСУ средства. Сделать это можно в территориальном отделе налоговой службы", - заявил Грищук.

По его словам, сейчас процедура такова: нужна справка из банка о номере счета, на который собирали средства, заявление, копия паспорта и кода.

"Вторым законом (законопроект № 7492 - ред.) четко прописываем в Налоговом кодексе, что освобождается от налогообложения весь год, начиная с 24 февраля и до момента регистрации волонтера в реестре. А не только собранная и потраченная после регистрации сумма", - резюмировал он.

Налоговые льготы для волонтеров в Украине действуют с 2014 года. Но ранее предполагалось, что льгота будет действовать только после внесения волонтера в реестр.

Экономическая правда