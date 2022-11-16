Россия выделит Беларуси 100 миллиардов рублей кредита на импортозамещение
Беларусь и РФ подписали межправительственное соглашение о выделении РБ кредита в 105 млрд российских рублей на "импортозамещающие проекты".
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства РБ.
"Подписано межправительственное соглашение о выделении Белоруссии кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня (в среду - ред.) руководители министерств финансов Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках подписанного соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Беларуси.
"Сейчас обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов", - резюмировали в пресс-службе.
Экономическая правда