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Платежная система Payoneer прекращает работу в РФ: средства можно вывести до середины декабря

Среда, 16 ноября 2022, 13:52 - Алексей Павлыш

Международная платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы, - Payoneer - прекращает работу в России: вывести средства можно до 16 декабря.

Об этом пишет российское издание DTF со ссылкой на письмо с соответствующим сообщением, которые получили российские клиенты сервиса по электронной почте.

Отмечается, что в начале марта 2022 года компания приостановила свою деятельность в России, закрыв регистрацию новых аккаунтов.

"Однако эти ограничения можно было обойти с помощью VPN и сторонних сервисов.

Сейчас россияне с помощью Payoneer могут получать оплату с сайтов, которые поддерживают работу этой платежной системы, такие как Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock и другие", - пишет издание.

 
DTF

В техподдержке Payoneer уточнили, что из-за операционных ограничений компания не сможет продолжать обслуживать клиентов в России, пишет vc.ru.

"Это означает, что все аккаунты клиентов в России будут закрыты до 16 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

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"Любые средства, отправленные на ваш аккаунт после 8 декабря, будут возвращены отправителю. Мы рекомендуем связаться с компанией, которая делает выплаты на ваш аккаунт Payoneer, чтобы изучить возможные варианты", - уточнили в компании.

Экономическая правда

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